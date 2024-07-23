مستعمرون اقتحموا باحات المسجد الأقصى في القدس بحماية الشرطة الإسرائيلية

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "مستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس على شكل مجموعات، بحماية الشّرطة الإسرائيليّة، ونفّذوا جولات استفزازيّة في باحاته، وأدّوا صلوات تلموديّة".
وأشارت إلى أنّ "الشّرطة فرضت قيودًا على دخول المصلّين الفلسطينيّين إلى المسجد، وشدّدت من إجراءاتها العسكريّة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وحوّلت البلدة إلى ثكنة عسكريّة، حيث انتشر مئات من العناصر على مسافات متقاربة، خصوصًا عند بوّابات الأقصى".
يُذكر أنّ أمس الإثنين، اقتحم مستعمرون باحات المسجد أيضًا، بحماية من الشّرطة الإسرائيليّة.
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