الأسد أكد خلال لقائه خاجي عمق العلاقات بين سوريا وإيران وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما

أكّد الرّئيس السّوري ​بشار الأسد​، خلال لقائه كبير مستشاري وزير الخارجيّة ال​إيران​يّة للشّؤون السّياسيّة الخاصّة علي أصغر خاجي والوفد المرافق له، عمق العلاقات بين ​سوريا​ وإيران، وتعزيز التّعاون والتّنسيق بينهما في مختلف المجالات.

وكان قد أعرب خاجي، خلال لقائه وزير الخارجيّة السّوريّة فيصل المقداد في دمشق أمس، عن إدانته "محاولات الغربيّين لتسييس ملف النازحين"، مطالبًا بـ"تنفيذ قرار الأمم المتحدة حول إعادة إعمار سوريا فورًا، وتهيئة الأرضيّات والإمكانيّات المناسبة لعودة النّازحين إلى وطنهم".

كما أجرى خاجي مباحثات على حدة مع وكيل الخارجيّة السّوريّة بسام صباغن مشيرًا إلى أنّ مسار حلّ المشاكل السّياسيّة والأمنيّة في سوريا، يتّجه وبتويرة سريعة نحو التقدّم".