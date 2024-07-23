أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنه "تم إحباط هجوم إرهابي في بيلغورود، حيث خطط اثنان من سكان ماريوبول، بناءً على تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية، لإضرام النار في أحد المساجد".

واشار تقرير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الى ان "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في ماريوبول، في جمهورية دونيتسك الشعبية، اعتقل مواطنين روس، من مواليد 1986 و1993، كانا يخططان، بناء على توجيهات من الخدمات الخاصة الأوكرانية، لإشعال النار في مسجد في بيلغورود".

ووفقًا لمسؤولي الأمن، تم تجنيد المتطرفين، في حزيران الماضي، من قبل موظف في الخدمات الخاصة الأوكرانية، وبناءً على تعليماتهم خططا للذهاب إلى بيلغورود للحصول على المال وإشعال النار في مسجد المدينة هناك. ومع ذلك، تم إيقاف هذه المخطط.

ولفت جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن "المعتقلين اعترفا، وفتحت هيئات التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضدهما بموجب الجزء 4 من المادة 205.1 (تنظيم عمل إرهابي) من القانون الجنائي لروسيا، وتم أخذ إجراء وقائي في شكل احتجاز. وهكذا، تم إيقاف محاولة أخرى من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية للتحريض على العداء بين الطوائف على أراضي روسيا الاتحادية".