افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الطيران الاسرائيلي المسير أغار مستهدفا سيارة في محيط بلدة شقرا وعلى الفور تحركت سيارات الاسعاف الى المكان.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة شقرا وسيارات الاسعاف توجهت الى المكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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