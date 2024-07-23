خضر بحث مع ريزا في موضوع أزمة النزوح السوري: الحل هو عودتهم سالمين إلى مدنهم وقراهم

اشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في مكتبه بمركز المحافظة في بعلبك، خلال استقباله المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، الى ان "اجتماعنا اليوم وللبحث بكل موضوع أزمة النزوح السوري الموجودة في محافظة بعلبك الهرمل، مع التحديات المستجدة لدينا في الفترة الاخيرة في أكثر من مكان، ولا سيما في بلدة عرسال، ولقد اتسم اللقاء بالصراحة والشفافية، فتحدثنا عن كل المشاكل والانعكاسات التي أصابت المنطقة جراء الفترة الطويلة للنزوح السوري التي امتدت الى 13 سنة".

وأضاف، "هناك أمور كثيرة تقدمها منظمات الأمم المتحدة، ولكن يبقى الحل الأفضل هو عودة النازحين السوريين سالمين إلى مدنهم وقراهم، وأن يساهموا في إعادة بناء بلدهم، وشعرت بأن هناك جوا إيجابيا في هذا الاتجاه. بالتأكيد لن يتم ذلك في القريب العاجل، ولكن نأمل في الفتره المقبلة ان نبدأ برؤية عودة بأعداد أكبر من النازحين السوريين إلى بلدهم".

ولفت الى اننا "تطرقنا خلال الاجتماع إلى كل مشاكل عرسال، ومنها موضوع الصرف الصحي، والعدد المتزايد من النازحين، لا سيما وأن عرسال شهدت أيضا نزوحا باتجاهها من مناطق اخرى من لبنان"، موضحا أنه "يجري العمل لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة الصرف الصحي في عرسال، ومنظمه اليونيسف في الوقت الحالي هي التي تقوم بجمع التمويل اللازم لتنفيذ هذه الحلول"

وذكر اننا "لمسنا تفاعلا وتفهما أكثر لعودة الأخوة النازحين السوريين، الراغبين بالعودة إلى بلدهم، ولكننا كجانب لبناني نؤيد أكثر العودة الآمنة بغض النظر عن الطوعية".

بدوره قال ريزا "انا فخور جدا بوجودي اليوم مع سعادة المحافظ بشير خضر في المحافظة، لنتحدث عن الصعوبات والمشاكل التي تعانيها المنطقة، وكيف يمكننا كأمم متحدة أن نساعد في إيجاد الحلول، خصوصا في ظل الأزمات والأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان عموما، وهذه المنطقة بصوره خاصة".

وتطرق إلى "أزمة النزوح السوري التي طالت 13 سنة، وضرورة إيجاد الحلول لجميع الصعوبات، لتأمين العودة الطوعية والآمنة للنازحين"، مشددا على "أهمية أن نجد الحلول لما تعانيه بلدة عرسال، وتقديم المساعدة بطريقة أفضل، والعمل سويا مع المحافظ والمجتمع المحلي".

واضاف ريزا، "نحن هنا مع WHO واليونيسيف و OCHA لنرى كيف يمكننا أن نساعد، وأن نحسن المساعدات التي تقدم لبلدة عرسال، خصوصا وأن لبنان يمر بمشاكل عديدة بالنسبة إلى مساحته الصغيرة. لذا أؤكد على ضرورة التحدث مع المجتمع المحلي لكي نفهم أكثر كيف يمكننا المساعدة بشكل أفضل".