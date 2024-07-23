اعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي دائرة مياه النبطية في بيان، الى مشتركيها المستفيدين من محطة آبار فخر الدين، بـ"توقف التغذية بالمياه اليوم الثلاثاء الواقع في 23 تموز الحالي، وذلك بسبب أعمال الصيانة والتطوير في منظومة الانتاج، على أن يعاود الضخ عند انتهاء الاعمال في اليوم ذاته".

كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: توقف التغذية بالمياه من محطة آبار فخر الدين لاعمال الصيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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