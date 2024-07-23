شكرا لقرائتكم خبر عن عدد قتلى الانهيارين الأرضيين في إثيوبيا يرتفع إلى 157 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد قتلى الانهيارين الأرضيين في جنوب إثيوبيا إلى 157 شخصًا، في ظل توقعات بارتفاع العدد. وأكد مسؤول في الحكومة الإثيوبية اليوم الثلاثاء، أن انهيارًا أرضيًا دفن أشخاصًا في منطقة جوفا بولاية جنوب إثيوبيا، ثم وقع انهيار أرضي ثان ودفن آخرين كانوا يحاولون إنقاذ ناجين صباح أمس.وقال رئيس الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في منطقة جوفا، ماركوس ميليسي: "إن عملية البحث لا تزال مستمرة، وإن هناك جثثًا لم يتم انتشالها بعد بسبب صعوبة المنطقة".وتقع منطقة جوفا الإدارية على بعد نحو 450 كيلومترًا عن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.