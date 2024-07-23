واللا: القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي تكشف سرًا عن حماس

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة "واللا" الإسرائيلية أن القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي قد توصلت إلى استنتاج مفاده أن حركة حماس لن تعاني من نقص في عناصرها، على الرغم من العمليات العسكرية المستمرة ضدها.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن حماس قادرة على تجنيد وتدريب المزيد من المقاتلين لتعويض الخسائر التي تتعرض لها جراء الغارات الجوية والاشتباكات المستمرة. وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر عسكرية: "حماس تمتلك بنية تحتية قوية وواسعة النطاق، مما يمكنها من تجنيد المزيد من الأفراد وتدريبهم بسرعة لتعويض أي نقص في صفوفها."

وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي يدرس تكثيف عملياته العسكرية واللوجستية لتعطيل جهود حماس في التجنيد والتدريب، لكنه يعترف بأن الحركة تمتلك القدرة على التأقلم والتكيف مع الظروف المتغيرة.

وأشار التقرير إلى أن القيادة الجنوبية ترى أن استمرار العمليات ضد حماس سيظل ضرورياً لاحتواء قدرات الحركة ومنعها من تعزيز قواتها بشكل كبير. ومع ذلك، يعترف الجيش بأن القضاء الكامل على قدرة حماس على تجنيد وتدريب العناصر قد يكون هدفاً صعب التحقيق.

سرايا القدس: فجرنا عبوة ناسفة في آليات الاحتلال بشارع المربعة في مخيم طولكرم

أعلنت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تفجير عبوة ناسفة استهدفت آليات الاحتلال الإسرائيلي في شارع المربعة داخل مخيم طولكرم.

وأكدت الكتيبة في بيان لها اليوم أن العملية تمت بنجاح وأسفرت عن تدمير آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال. وذكر فى البيان: "تمكن مجاهدونا من زرع وتفجير عبوة ناسفة كبيرة في آليات الاحتلال بشارع المربعة في مخيم طولكرم، مما أدى إلى تحطيم في الآليات بشكل كامل ".

وأضاف البيان أن هذه العملية تأتي في إطار الرد على الاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وتأكيدًا على مواصلة المقاومة حتى تحرير الأرض واستعادة الحقوق.

الجيش الإسرائيلي رداً على الطبيب العائد من غزة " لا نستهدف الأطفال فى الحرب "

علق الجيش الإسرائيلي على تصريحات الطبيب اليهودي الأمريكي، مارك بيرلموتر، الذي عاد مؤخراً من غزة واتهم الجيش بقنص الأطفال بصورة متعمدة وقتلهم عمداً بنيران قناصته. في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي ، نؤكد على أن القوات الإسرائيلية لا تستهدف الأطفال في أي من عملياتها العسكرية، ورفض هذه الادعاءات بشكل قاطع.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "نحن نرفض بشدة الادعاءات التي قدمها الدكتور مارك بيرلموتر. الجيش الإسرائيلي يعمل وفقاً لمعايير صارمة تهدف إلى حماية المدنيين، وخاصة الأطفال، أثناء العمليات العسكرية. إن استهداف الأطفال أو المدنيين الأبرياء ليس من سياساتنا أو ممارساتنا."

وأضاف البيان: "نحن نقوم بالتحقيق في أي حادثة يُدعى فيها أن قواتنا استهدفت مدنيين بشكل غير قانوني، ونتخذ الإجراءات اللازمة لضمان المساءلة. ندعو الدكتور بيرلموتر إلى تقديم المستندات التي يدعي حيازتها للجهات المختصة للتحقيق في هذه المزاعم بشكل شفاف."

وكان بيرلموتر قد صرح في مقابلة مع شبكة سي بي إس بأنه شاهد أطفالاً استهدفوا برصاص قناصة حتى الموت في غزة، وأن لديه مستندات تثبت الاستهداف الممنهج للأطفال من قبل الجيش الإسرائيلي.