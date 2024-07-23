فيديو| يضم بوتين وبايدن.. إيلون ماسك ينشر عرض أزياء تخيلي بالذكاء الاصطناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نشر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عرض أزياء تخيلي على حسابه الرسمي على منصة X، مستخدماً تقنية الذكاء الاصطناعي.



وحقق العرض ملايين المشاهدات في غضون ساعات قليلة، الأمر الذي أثار موجة من التعليقات والاهتمام على منصات التواصل الاجتماعي.

شمل مجموعة متنوعة من الشخصيات البارزة على الساحة العالمية، فقد كان من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، فضلًا عن وجود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



وتضمن قادة وزعماء ورؤساء حاليين وسابقين، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الشركات الكبرى.