إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)

أفاد تقرير لبناني اليوم الثلاثاء بسقوط إصابات في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للاعلام ، نفذت مسيرة اسرائيلية اليوم غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة على طريق بلدة شقرا في قضاء بنت جبيل.

وأشارت إلى أن الغارة تسببت بوقوع إصابات وباحتراق جزئي للسيارة.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.