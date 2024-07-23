"رد إسرائيل طبيعي".. فجر السعيد: حماس هى من بدأت هجوم 7 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

انتقدت الإعلامية الكويتية فجر السعيد شن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هجوم الـ7 من أكتوبر الماضي، على إسرائيل.

وقالت الإعلامية الكويتية خلال مداخلة تلفزيونية لها مع قناة "سكاي نيوز عربية": "هل حماس تذكرت اليوم أن بلادها محتلة؟".

وأضافت السعيد أن " كان يجب على حماس قبل أن تشن هجومها على إسرائيل أن تعرف حجم قوتها مقارنة بقوة الاحتلال".

ولفتت إلى أن "حماس إذا لم تكن قادرة على التأثير في إسرائيل، كان يجب ألا تعرض الشعب الفلسطيني للخطر".

وعندما قالت لها المذيعة إن جزء كبير من الشارع العربي يقول بأن القضية لم تبدأ في 7 أكتوبر، ردت عليها السعيد قائلة، "نلوم إسرائيل أكيد على كل هذا العنف".

وبررت السعيد أن الاحتلال كيان قائم على فكرة العنف، إذ قالت "هل تلومين العنيف على أنه عنيف؟".

وانتقدت الإعلامية الكويتية فجر السعيد حماس على أنها هى من بدأت، ودخلت معسكرات إسرائيلية، وأن الكيان نشأ في منطقة كلها تكرهه فمن الطبيعي أن يكون دائمًا مُستَفَز وردوده قاسية".