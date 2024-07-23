شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحكيم عبد الناصر: ثورة 23 يوليو ستظل حية فى وجدان كل مصرى وعربى والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أن ذكرى ثورة 23 يوليو ستظل يوم استعادة الوطن وحريته وكرامته ولن يستطع أيا كان من الخونة والمتربصين باستقرار مصر، التغلب على إرادة شعبها، مشددا أن الثورة ما زالت حية فى ذهن كل مصرى ومصرية والذين لم ولن يتخلوا عن تحقيق مبادئها وأهدافها، كما أنها ستظل باقية في وجدان كل عربى.



واعتبر عبد الناصر فى تصريح لـ"الخليج 365" أن ثورة 30 يونيو كانت امتداد للقضاء على أعداء ثورة 23 يوليو وعلى رأسها جماعة الإخوان أعداء الوطن التى لا تعمل إلا لإفشال الدولة المصرية على مر العصور واختطاف هويتها، لافتا إلى أنه بعد رحيل الزعيم تعرضت الثورة لمحاولات للنيل منها والتشكيك فيها إلا أن يقظة ووعى الشعب المصرى تصدت لكل تلك المحاولات.

وبشأن حلول الذكرى الـ72 بالتزامن مع ما يواجهه الشعب الفلسطينى الشقيق من عدوان إسرائيلي غاشم، قال عبد الحكيم عبد الناصر، فى تصريح لـ"الخليج 365" إن نبوءة الزعيم الراحل تتحقق بأن المقاومة الفلسطينية أنبل ظاهرة على الأرض والتى لازالت تواصل صمودها رغم التخاذل من العالم العربي والغربي في ظل رؤية تلك المجازر الدموية اليومية.



وتابع: فى هذا اليوم العظيم أحيى الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه الذي استطاع أن يحول هذه القضية من منسية إلى القضية الرئيسية في العالم أجمع والشاهد على ذلك أن كل أحرار العالم خرج للتضامن مع الشعب الفلسطيني العظيم التي سرقت وطنه، مشددا أن القضية الفلسطينية لم ولن تغيب عن وجدان الشارع المصرى.