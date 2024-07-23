شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب تهنئ الشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

هنأت الأكاديمية الوطنية للتدريب الشعب المصري بمناسبة الذكرى 72 لثورة 23 يوليو المجيدة، متابعة :"كل عام ومصر بخير وسلام دائم".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد قال، إننا تعلمنا من دروس ثورة يوليو وتجربتها وعدم التفريط أبداً في الاستقلال الوطني، وصون كرامة الوطن ومواطنيه، وبذل أقصى الجهد تحت جميع الظروف لتعزيز العدالة الاجتماعية.. وحماية الفئات الأكثر احتياجا.



جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس السيسى اليوم بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

وأضاف الرئيس السيسى:"أتحدث إليكم اليوم.. فى الذكرى الثانية والسبعين لثورة يوليو المجيدة.. اليوم الذي تحيى فيه مصر وشعبها الأصيل.. ذكريات أيام خالدة.. غيرت تاريخ مصر والمنطقة.. فأنهت الاستعمار الطويل.. وأرخـت لاسـتقلال مصــر الفعلـى وســيادتها.. وألهمت شعوب العالم.. ودفعت جهودهم نحو التحرر الوطنى وشهد التاريخ لثورة يوليو.. بدور وطني وتحرري.. امتد ليؤسس المكانة الرفيعة لمصر المستقلة.. ويضع اسمها في ذرى عالية: عربياً، وإفريقياً، ودولياً".

وقال الرئيس السيسى، إن من عادات وتقاليد الشعوب العريقة وعلى رأسها الشعب المصري العظيم التدبر في دروس التاريخ وعبره والتعلم من الماضي بإنجازاته وانكساراته وانتصاراته وعثراته لضمان استمرار مسيرة التقدم الوطني وتحقيق المصالح العليا للوطن.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن ثورة يوليو المجيدة رسخت دور مصر الفاعل، في محيطها العربي والإفريقي وإسهامها الكبير، في الدفاع عن حقوق ومصالح دول الجنوب في جميع قارات العالم وهو ما حافظت عليه مصر من خلال دور نشط وقيادي. في المحافل الدولية المختلفة؛ مضيفًا:"وتواكبت مصر مع تغيرات الزمن.. فانفتحت على العالم.. وجاهدت لتحسين قدراتها الاقتصادية والاستثمارية، والعمرانية والصناعية واندمجت في منظومة التجارة العالمية.. مع التركيز الدائم.. على حماية الاقتصاد الوطني بقدر المستطاع.. من تقلبات الاقتصاد العالمي وصدماته.. والعمل من خلال منظومات متكاملة وفاعلة..على توفير الحماية الاجتماعية اللازمة".