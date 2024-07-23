عضو "دفاع الشيوخ": ثورة 23 يوليو تمكنت من تغير واقع الحياة على أرض مصر

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هنأ النائب اللواء حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ، نائب رئيس حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة الباسلة والشعب المصري بالذكرى الثانية والسبعون لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وقال اللواء حاتم حشمت في بيان له اليوم، إن ثورة 23 يوليو المجيدة مثلت علامة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية والعالم أجمع، كما أنها مناسبة تؤكد أنه لا يوجد مستحيل بالنسبة للمصريين يصعب تحقيقه، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيها.



وأضاف ، نائب رئيس حزب حماة الوطن، أن ثورة 23 يوليو المجيدة، ستظل ذكري غالية وحاضرة في وجدان الشعب المصري العظيم وأبنائه من القوات المسلحة، بما حققه أبطالنا خير أجناد الأرض، من انتصارات عظيمة، ستظل دائما مصدر فخر للمصريين، تروي لجيلا بعد جيل، عن عظمة وبراعة وحب وإخلاص ووطنيه ابطالنا، تجاه مصر وشعبها العظيم.

واختتم القيادي بحزب حماة الوطن بيانه بالتأكيد، علي أن ثورة 23 يوليو المجيدة تمكنت من تغير واقع الحياة على أرض مصر وحققت تغييرات جذرية في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حفظ الله مصر وشعبها وجيشها العظيم.