شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى من أمام ضريح عبد الناصر: مشروع 23 يوليو صالح لكل زمان ومكان والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامي مصطفى بكري، وعضو مجلس النواب، أن ذكرى ثورة 23 يوليو تحل اليوم، لتؤكد أنها ستظل خالدة فى أذهان الأمة العربية، وما زال عبد الناصر حيا فى أذهان العامة من الشعب المصرى والبسطاء والفقراء الذى ناضل من أجلهم..ومازالت مبادئه وثوابته حاضرة على أرض الواقع ولازالت الثورة العظيمه ومشروعها الحضاري صالح لكل زمان ولكل مكان ".

وأضاف مصطفى بكري، خلال زيارته لضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بالتزامن مع الذكرى ال72 لثورة 23 يوليو، أن الشعب المصري لن ينسى الزعيم جمال عبد الناصر ورفاقه من الضباط الأحرار، الذين صنعوا المجد، وأعادوا مصر للمصريين، كما أنها لا تزال ملهمة لكل شعوب الأرض، باعتبارها صاحبة المشروع الحضاري الأهم في الحرية والإشتراكية والوحدة..ولا يمكن أن ننسى مواقفها في مسار القومية العربية وحركات التحرر العربي".

وأشار إلى أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر دوره سيظل خالدا في مواجهة العدو الصهيوني بشعاره الذي لا ينسى بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وتمر الأيام ليتأكد صواب ذلك الشعار، مشددا أن الشعب المصري يستلهم من تلك الذكرى أهمية الوحدة العربية والاصطفاف الوطني في تلك المرحلة الإقليمية الفاصلة.



توافد المواطنين الى ضريح الزعيم جمال عبد الناصر



توافد المواطنين الى ضريح الزعيم جمال عبد الناصر



توافد المواطنين الى ضريح جمال عبد الناصر



توافد المواطنين الى ضريح جمال عبد الناصر



ضريح الزعيم جمال عبد الناصر



ضريح الزعيم جمال عبد الناصر



ضريح جمال عبد الناصر



عبد الحكيم جمال عبد الناصر



عبد الحكيم جمال عبد الناصر



عبد الحكيم جمال عبد الناصر



نجل الزعيم جمال عبد الناصر



نجل الزعيم جمال عبد الناصر