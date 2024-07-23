شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: ثورة 23 يوليو علامة فارقة فى نضال الشعوب من أجل الحرية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الدكتورة طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية والضباط والجنود من أبناء قواتنا المسلحة والشرطة المدنية والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين على قيام ثورة 23 يوليو المجيدة هذه الثورة البيضاء التي غيرت مجرى تاريخ مصر الحديث ومنطلقا لكل الثورات وحركات التحرر الإقليمية والعالمية.

وأكد نقيب الإعلاميين أن ذكرى ثورة 23 يوليو تأتي ومصر تحقق طفرة -غير مسبوقة من الإنجازات في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والرياضية ومن اجل ان تنال مصر وضعها الطبيعي بين الأمم.

وأضاف نقيب الإعلاميين أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو ستظل علامة فارقة في نضال الشعوب من أجل الحرية والاستقلال وإبراز الدور الوطني الذي قامت به قواتنا المسلحة الباسلة في حماية الإرادة الشعبية وحق الشعوب أن تنال حريتهاواستقلالها.

ودعا نقيب الإعلاميين جموع الشعب المصري بالوقوف خلف قيادتنا الحكيمة لاستكمال بناء دعائم الجمهورية الجديدة التي تبنى ولا تهدم تجمع ولا تفرق حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها من كل مكروه وسوء.