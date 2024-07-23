اعلنت وزارة الصحة في غزة، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 39090 قتيلا منذ 7 تشرين الاول".
واشارت الوزارة في بيان، الى أنها "أحصت بين من وصلوا إلى المستشفيات 84 قتيلا ، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة حتى صباح الأحد".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي إلى 39090 منذ بدء الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.