الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي إلى 39090 منذ بدء الحرب

اعلنت وزارة الصحة في غزة، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 39090 قتيلا منذ 7 تشرين الاول".

واشارت الوزارة في بيان، الى أنها "أحصت بين من وصلوا إلى المستشفيات 84 قتيلا ، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة حتى صباح الأحد".