قناة "المسيرة": التوصل إلى اتفاق بين اليمن والسعودية لمعالجة بعض القضايا الإنسانية والاقتصادية

كشفت قناة "المسيرة" اليمنية عن "التوصل إلى اتفاق بين اليمن والسعودية لمعالجة بعض القضايا الإنسانية والاقتصادية"، مشيرة الى ان "الاتفاق نص على إلغاء القرارات والاجراءات الاخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءاتها مماثلة".
واوضحت قناة "المسيرة" أن "الاتفاق نص على استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى 3 يوميا وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة".
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