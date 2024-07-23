وزير الخارجية الاسرائيلي تعليقا على الاتفاق بين حماس وفتح: عباس يحتضن القتلة ويكشف عن وجهه الحقيقي

انتقدت إسرائيل حركة فتح الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، لتوقيعها اتفاقا مع حركة حماس حول مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

واشار وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الى ان "حماس وقعت وفتح في الصين اتفاقا للسيطرة المشتركة على غزة بعد الحرب" مضيفا "بدلا من رفض الإرهاب، يحتضن محمود عباس القتلة من حماس ويكشف عن وجهه الحقيقي". وأكد ان "هذا لن يحدث لأن حكم حماس سيُسحق وسينظر عباس إلى غزة عن بعد".