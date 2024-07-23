منظمة الصحة العالمية: نحو 14 ألف شخص قد يحتاجون إلى إجلاء من غزة لتلقي العلاج الطبي

أعربت منظمة الصحة العالمية عن "قلقها البالغ" من إمكانية تفشي الأوبئة في غزة، معتبرة ان "نحو 14 ألف شخص قد يحتاجون إلى إجلاء من غزة لتلقي العلاج الطبي ".

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