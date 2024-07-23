تصادم بين 4 مركبات داخل نفق سليم سلام وجريح بتصادم على بولفار كميل شمعون

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بوقوع "تصادم بين 4 مركبات داخل نفق سليم سلام باتجاه جسر الكولا، وحركة المرور كثيفة في المكان". وأشارت إلى سقوط "جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودرّاجة ناريّة على بولفار كميل شمعون، مفرق عين الرمانة".

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