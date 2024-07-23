خطار بحث مع السفير البرازيلي بسبل التعاون بين مديرية الدفاع المدني والدفاع المدني البرازيلي

بحث مدير عام الدفاع المدني ريمون خطار في مكتبه، مع السفير البرازيلي Tarcisio Costa، في سبل التعاون بين كل من المديرية العامة للدفاع المدني والدفاع المدني البرازيلي لتعزيز صمود العناصر وتمكينهم من تنفيذ المهام الموكلة إليهم وتلبية نداءات الإغاثة بالسرعة المطلوبة".

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