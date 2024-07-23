الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الساحلية الشمالية كما تنشط الرياح أحيانا".

واشارت الى ان "طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية بشكل بسيط بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة أحيانا على الساحل يزداد معها الشعور بالحر حتى يوم الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة وتصبح دون معدلاتها ويتحول الطقس الى معتدل".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ، مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة، تسوء معه الرؤية كما تنشط الرياح أحيانا".

واوضحت ان "طقس الأربعاء قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق السلحلية الشمالية كما تنشط الرياح أحيانا"، لافتة الى ان "طقس الخميس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وتبقى دون تعديل على الساحل مع رياح ناشطة أحيانا".

وذكرت أن "طقس الجمعة غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا".