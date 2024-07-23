سرايا القدس: فجرنا عبوة ناسفة في مكان تمركز القناصة مستهدفين آليات العدو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تنفيذ عملية هجومية جديدة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الكتيبة في بيان لها اليوم أنها قامت بتفجير عبوة ناسفة معدة مسبقاً في مكان تمركز القناصة وقوات العدو في محور المربعة، مما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة في الموقع.

وأضافت الكتيبة أنها استهدفت أيضاً آليات الاحتلال في محور ذنابة، مؤكدةً أن العملية أسفرت عن إصابات في صفوف قوات الاحتلال وتدمير عدد من الآليات.

وذكرا فى البيان: "تمكنا من تنفيذ عملية ناجحة ضد العدو من خلال استهداف أماكن تجمع قناصيه وآلياته، مما يعكس قدرتنا على تنفيذ عمليات نوعية ضد أهداف العدو حتى في ظل الظروف الحالية."

وتأتي هذه العملية في إطار تصعيد الأعمال القتالية في المنطقة، حيث تشهد الضفة الغربية تصاعداً ملحوظاً في الأنشطة الهجومية والاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

إعلام عبرى : الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات باتجاه كيبوتس ميراف ويجري تمشيطاً واسعاً في المنطقة

أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه كيبوتس ميراف في شمال الضفة الغربية، عقب انفجار عبوة ناسفة أسفر عن إصابة موظفين من وزارة الدفاع.

وذكرت القناة أن الجيش أطلق عملية تمشيط واسعة في المنطقة للبحث عن أي متفجرات أخرى أو تهديدات محتملة. كما أغلقت القوات الإسرائيلية الطرق المؤدية إلى كيبوتس ميراف وأقامت نقاط تفتيش للتأكد من سلامة المنطقة ومنع أي تسلل محتمل.

وأشار التقرير إلى أن تعزيزات الجيش تشمل فرق من المشاة والقوات الخاصة، بالإضافة إلى وحدة متفجرات مختصة لفحص وتأمين المكان. كما قامت الطائرات المسيرة بعمليات مراقبة جوية للمساعدة في تحديد مواقع النشاطات المشبوهة.

وأضافت القناة أن هذا التصعيد يأتي في إطار رد الجيش الإسرائيلي على الهجوم وتوفير الأمان للمستوطنيين في المنطقة. وأكدت أن الحادث قد زاد من مستوى التوتر في الضفة الغربية، مما يستدعي تعزيز الإجراءات الأمنية والتحقيق في الحادث لضمان عدم تكراره.

اعلام عبرى : إصابة موظفين اثنين من وزارة الدفاع في انفجار عبوة ناسفة قرب كيبوتس ميراف شمال الضفة

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن انفجار عبوة ناسفة وقع قرب كيبوتس ميراف في شمال الضفة الغربية، أسفر عن إصابة موظفين اثنين من وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وذكرت القناة في تقريرها أن الحادث وقع أثناء قيام الموظفين بأعمال ميدانية في المنطقة. وأضافت أن فرق الطوارئ والإسعاف هرعت إلى موقع الانفجار لنقل المصابين إلى المستشفى وتقديم العناية الطبية اللازمة.

وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بإغلاق المنطقة المحيطة بمكان الانفجار وأطلق عملية تمشيط واسعة للبحث عن أي متفجرات أخرى قد تكون قد وُضعت في المنطقة. كما بدأت قوات الأمن تحقيقاً في الحادث لمعرفة ملابسات الانفجار وتحديد المسؤولين عنه.

وأكدت القناة أن الوضع الصحي للمصابين مستقر حالياً، وأنهما يتلقيان العلاج في مستشفى محلي. وأضافت أن الحادث يزيد من التوترات الأمنية في المنطقة ويشير إلى تصعيد محتمل في الأنشطة الهجومية ضد أهداف إسرائيلية.

الخارجية الروسية: زيلنسكي ينقذ نفسه بحياة الأوكرانيين بتقديمه مشروع قانون تمديد الأحكام العرفية للبرلمان

اتهمت وزارة الخارجية الروسية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بمحاولة "إنقاذ نفسه على حساب حياة الأوكرانيين" من خلال تقديم مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني يهدف إلى تمديد الأحكام العرفية في البلاد.

وفي بيان صدر اليوم، قالت وزارة الخارجية الروسية: "في خطوة لافتة، قدم الرئيس زيلنسكي مشروع قانون لتمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا، في محاولة واضحة لإنقاذ نفسه وحكومته على حساب حياة الشعب الأوكراني ومعاناته.

وأوضح البيان أن هذا التمديد للأحكام العرفية يأتي في وقت يشهد فيه النزاع تصعيداً مستمراً، وأن الحكومة الأوكرانية تستخدم الظروف الحالية كذريعة لتعزيز سلطتها وقمع المعارضة بدلاً من البحث عن حلول سلمية للأزمة.

وأضاف البيان أن روسيا تعتبر هذه الخطوة بمثابة "استمرار للسياسات غير الإنسانية"، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة مثل هذه الإجراءات والضغط على الحكومة الأوكرانية للعودة إلى الحوار السلمي والعمل على تخفيف معاناة المدنيين.