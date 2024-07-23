الشباب والرياضة وجامعة الدول العربية تعقد اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة استعدادات تنفيذ سفينة النيل

ياسر رشاد - القاهرة - بتوجيهات د أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة..

بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، عقدت وزارة الشباب والرياضة اجتماعاً تنسيقياً بين الوزارة وإدارة الشباب والرياضة بقطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وذلك يوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

حضور قيادات ومسئولين من وزارة الشباب وجامعة الدول العربية

حضر اللقاء قيادات وزارة الشباب والرياضة، والوزير المفوض فيصل غسال مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، والدكتور محمود حسن عضو اللجنة الشبابية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وعدداً من مسئولي إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية.

استعداد جيد لفعاليات سفينة النيل للشباب العربي

تناول اللقاء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، نحو الإستعداد الجيد لفعاليات سفينة النيل للشباب العربي، والتي يتم تنظيمها من خلال الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ومنتدى الشباب العربي الأوربي وذلك لخروج تلك الفعاليات بالشكل الأمثل.

وفد رسمي من وزارة الشباب والرياضة لزيارة فريق كاظمة الكويتي خلال معسكرهم بالإسكندرية



وعلى جانب آخر أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفدًا رسميًا برئاسة وكيل الوزارة بالإسكندرية ؛ لاستقبال وزيارة بعثة فريق كاظمة الكويتي، استعداداً لمعسكرهم بالإسكندرية ولقاء فريق سموحة وديًا.



نقلت وكيلة الوزارة بالإسكندرية تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتمنياته بإقامة سعيدة فى الإسكندرية، وأن الوزارة علي أتم الاستعداد لتذليل كافة المعوقات أو المشاكل خلال فترة تواجدهم بمصر.

وأعرب الوزير عن خالص تقديره واحترامه لبعثة نادي كاظمة الكويتي وكافة البعثات الرياضية من مختلف الدول العربية والإفريقية والدولية.

من جانبه، عبر الكابتن فيصل المحطب المدير الفنى للفريق وكافة أفراد البعثة عن شكرهم وتقديرهم العميق للدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة بقيادة للدكتور أشرف صبحي، علي الإهتمام بالموضوع، واعطاء توجيهاته لتذليل كافة العقبات.



ويلتقي فريق كاظمة الكويتي في مباراة ودية فريق نادى سموحة على ملاعب نادى سموحة الرياضى وذلك يوم الجمعة القادم.