إعلام عبري: إصابة موظفين من وزارة الدفاع في انفجار عبوة ناسفة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن انفجار عبوة ناسفة وقع قرب كيبوتس ميراف في شمال الضفة الغربية، أسفر عن إصابة موظفين اثنين من وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وذكرت القناة في تقريرها أن الحادث وقع أثناء قيام الموظفين بأعمال ميدانية في المنطقة. وأضافت أن فرق الطوارئ والإسعاف هرعت إلى موقع الانفجار لنقل المصابين إلى المستشفى وتقديم العناية الطبية اللازمة.

وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بإغلاق المنطقة المحيطة بمكان الانفجار وأطلق عملية تمشيط واسعة للبحث عن أي متفجرات أخرى قد تكون قد وُضعت في المنطقة. كما بدأت قوات الأمن تحقيقاً في الحادث لمعرفة ملابسات الانفجار وتحديد المسؤولين عنه.

وأكدت القناة أن الوضع الصحي للمصابين مستقر حالياً، وأنهما يتلقيان العلاج في مستشفى محلي. وأضافت أن الحادث يزيد من التوترات الأمنية في المنطقة ويشير إلى تصعيد محتمل في الأنشطة الهجومية ضد أهداف إسرائيلية.

الخارجية الروسية: زيلنسكي ينقذ نفسه بحياة الأوكرانيين بتقديمه مشروع قانون تمديد الأحكام العرفية للبرلمان

اتهمت وزارة الخارجية الروسية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بمحاولة "إنقاذ نفسه على حساب حياة الأوكرانيين" من خلال تقديم مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني يهدف إلى تمديد الأحكام العرفية في البلاد.

وفي بيان صدر اليوم، قالت وزارة الخارجية الروسية: "في خطوة لافتة، قدم الرئيس زيلنسكي مشروع قانون لتمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا، في محاولة واضحة لإنقاذ نفسه وحكومته على حساب حياة الشعب الأوكراني ومعاناته."

وأوضح البيان أن هذا التمديد للأحكام العرفية يأتي في وقت يشهد فيه النزاع تصعيداً مستمراً، وأن الحكومة الأوكرانية تستخدم الظروف الحالية كذريعة لتعزيز سلطتها وقمع المعارضة بدلاً من البحث عن حلول سلمية للأزمة.

وأضاف البيان أن روسيا تعتبر هذه الخطوة بمثابة "استمرار للسياسات غير الإنسانية"، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة مثل هذه الإجراءات والضغط على الحكومة الأوكرانية للعودة إلى الحوار السلمي والعمل على تخفيف معاناة المدنيين.

الخارجية الروسية: رد موسكو على تحويل أوروبا لعائدات الأصول الروسية سيكون قاسياً

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترد "بقوة" على قرار الدول الأوروبية تحويل عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى مشاريع خاصة أو استخدامات أخرى.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكدت روسيا أن أي إجراء يتضمن تحويل عائدات الأصول الروسية إلى غير أغراضها الأصلية سيكون له عواقب خطيرة. وقال البيان: "موسكو تعتبر أي محاولة من قبل الدول الأوروبية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة بشكل غير قانوني أو تحويلها إلى مشاريع خاصة انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والاتفاقات المعمول بها."

وأضاف البيان أن روسيا ستتخذ إجراءات ردعية قوية ضد هذه الخطوة، محذراً من أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى تصعيد العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية. وأشار البيان إلى أن موسكو ستبذل قصارى جهدها لحماية مصالحها وإعادة الأصول إلى وضعها الطبيعي من خلال جميع الوسائل القانونية المتاحة.

وكانت الدول الأوروبية قد قررت في وقت سابق تجميد أصول روسية كبيرة في إطار العقوبات المفروضة على موسكو بسبب النزاع في أوكرانيا. وتدور الآن نقاشات حول كيفية التعامل مع هذه الأصول، بما في ذلك إمكانية تحويلها إلى مشاريع تعويضية أو استخدامات أخرى