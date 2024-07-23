الصحة العالمية: نحو 14 ألف شخص قد يحتاجون إلى إجلاء من غزة لتلقي العلاج

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" بأن منظمة الصحة العالمية أكدت أن نحو 14 ألف شخص في قطاع غزة قد يحتاجون إلى الإجلاء لتلقي العلاج الطبي في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وذكرت المنظمة في تقريرها أن الوضع الصحي في غزة قد بلغ مستويات حرجة، مع نقص حاد في الإمدادات الطبية والقدرة على تقديم الرعاية المناسبة للمرضى والمصابين. وأوضحت أن العديد من المرضى يعانون من حالات صحية حرجة تستدعي العلاج الفوري في مستشفيات خارج القطاع.

وأشار التقرير إلى أن الأوضاع الحالية تعقد جهود الإغاثة، حيث تواجه الفرق الطبية صعوبات كبيرة في تقديم الرعاية الأساسية بسبب النقص في الأدوية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى تحركات عاجلة لضمان إجلاء المرضى وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم. وأكدت أن الإجلاء سيكون ضرورياً لتخفيف الضغط على النظام الصحي في غزة وضمان تقديم العلاج للمرضى الذين يحتاجون إلى عناية طبية متقدمة.

وأضاف التقرير أن الأوضاع الإنسانية في غزة تتطلب استجابة دولية منسقة، بما في ذلك دعم مادي وإجراءات تسهيل حركة الإمدادات الطبية والمرضى. ويأتي هذا في وقت يشهد فيه القطاع تصاعداً في النزاع والتوترات، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني ويزيد من الحاجة إلى تدخلات عاجلة.

كتيبة طولكرم بسرايا القدس: فجرنا عبوة ناسفة في مكان تمركز القناصة واستهدفنا آليات العدو

أعلنت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تنفيذ عملية هجومية جديدة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الكتيبة في بيان صحفي اليوم أنها قامت بتفجير عبوة ناسفة معدة مسبقاً في مكان تمركز القناصة وقوات العدو في محور المربعة، مما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة في الموقع.

وأضافت الكتيبة أنها استهدفت أيضاً آليات الاحتلال في محور ذنابة، مؤكدةً أن العملية أسفرت عن إصابات في صفوف قوات الاحتلال وتدمير عدد من الآليات.

وقال البيان: "تمكنا من تنفيذ عملية ناجحة ضد العدو من خلال استهداف أماكن تجمع قناصيه وآلياته، مما يعكس قدرتنا على تنفيذ عمليات نوعية ضد أهداف العدو حتى في ظل الظروف الحالية."

وتأتي هذه العملية في إطار تصعيد الأعمال القتالية في المنطقة، حيث تشهد الضفة الغربية تصاعداً ملحوظاً في الأنشطة الهجومية والاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.