وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن استشهاد 84 شخصا وإصابة 329 آخرين.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن هذه المجازر قد أدت إلى ضغط هائل على النظام الصحي في غزة، حيث تعمل المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية للمصابين في ظل نقص حاد في الإمدادات الطبية والموارد.

وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر قد ارتفع إلى 39,090 شهيداً و90,147 مصاباً. وأشارت إلى أن الوضع الإنساني في القطاع يزداد سوءاً مع استمرار القصف والعمليات العسكرية، مما يزيد من معاناة المدنيين ويعقد جهود الإغاثة.

ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف العدوان وتقديم الدعم الإنساني والطبّي للمتضررين. وأكدت الوزارة على أهمية تأمين وصول المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع، لضمان توفير العلاج والاحتياجات الأساسية للجرحى والمصابين.

الصحة العالمية: نحو 14 ألف شخص قد يحتاجون إلى إجلاء من غزة لتلقي العلاج

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" بأن منظمة الصحة العالمية أكدت أن نحو 14 ألف شخص في قطاع غزة قد يحتاجون إلى الإجلاء لتلقي العلاج الطبي في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وذكرت المنظمة في تقريرها أن الوضع الصحي في غزة قد بلغ مستويات حرجة، مع نقص حاد في الإمدادات الطبية والقدرة على تقديم الرعاية المناسبة للمرضى والمصابين. وأوضحت أن العديد من المرضى يعانون من حالات صحية حرجة تستدعي العلاج الفوري في مستشفيات خارج القطاع.

وأشار التقرير إلى أن الأوضاع الحالية تعقد جهود الإغاثة، حيث تواجه الفرق الطبية صعوبات كبيرة في تقديم الرعاية الأساسية بسبب النقص في الأدوية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى تحركات عاجلة لضمان إجلاء المرضى وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم. وأكدت أن الإجلاء سيكون ضرورياً لتخفيف الضغط على النظام الصحي في غزة وضمان تقديم العلاج للمرضى الذين يحتاجون إلى عناية طبية متقدمة.

وأضاف التقرير أن الأوضاع الإنسانية في غزة تتطلب استجابة دولية منسقة، بما في ذلك دعم مادي وإجراءات تسهيل حركة الإمدادات الطبية والمرضى. ويأتي هذا في وقت يشهد فيه القطاع تصاعدا في النزاع والتوترات، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني ويزيد من الحاجة إلى تدخلات عاجلة.