الكرملين يحذر الغرب من "ردّ قاس" على أي مساس بالأصول الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - حذر متحدث الكرملين دميتري بيسكوف الغرب من أي مساس بالأصول الروسية المجمدة لديه وعائداتها، ومن أن سرقة الأموال الروسية ستمثّل أسوأ مسار قد تنتهجه أوروبا.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "سرقة أوروبا للأصول الروسية لن تمر بلا رد، ونبحث إمكانية الملاحقة القانونية للمتورطين في نهب أموالنا".

ولفت إلى أن "تحريك الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف هو أسوأ مسار قد تنتهجه أوروبا".

من جهتها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن رد روسيا على تحويل عائدات الأصول الروسية لصالح أوكرانيا سيكون قاسيا.

وأضافت: "حذرنا مرارا وتكرارا من أننا سنرد بشدة وسنتصرف بما يخدم المصلحة الوطنية، وسيشعرون بذلك".

وأعلن مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مؤخرا أن الدفعة الأولى بواقع 1.4 مليار يورو لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة ستصرف مطلع أغسطس.

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر خلال 24 ساعة وارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن استشهاد 84 شخصاً وإصابة 329 آخرين.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن هذه المجازر قد أدت إلى ضغط هائل على النظام الصحي في غزة، حيث تعمل المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية للمصابين في ظل نقص حاد في الإمدادات الطبية والموارد.

وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر قد ارتفع إلى 39,090 شهيداً و90,147 مصاباً. وأشارت إلى أن الوضع الإنساني في القطاع يزداد سوءاً مع استمرار القصف والعمليات العسكرية، مما يزيد من معاناة المدنيين ويعقد جهود الإغاثة.

ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف العدوان وتقديم الدعم الإنساني والطبّي للمتضررين. وأكدت الوزارة على أهمية تأمين وصول المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع، لضمان توفير العلاج والاحتياجات الأساسية للجرحى والمصابين.