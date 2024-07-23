89 شهيداً في قصف إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة بمدينة خان يونس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المكتب الإعلامي لحكومة غزة أن القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في مدينة خان يونس أدى إلى استشهاد 89 شخصاً، في أحدث تصعيد عسكري يشهده القطاع.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان صحفي اليوم أن القصف استهدف مناطق سكنية ومرافق حيوية، مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا وإصابة العديد من المدنيين بجروح متفاوتة. وأضاف البيان أن فرق الإسعاف والطوارئ تعمل بكد لتلبية احتياجات المصابين ونقلهم إلى المستشفيات، لكن الوضع الإنساني يزداد تعقيداً مع تزايد أعداد الشهداء والمصابين.

وأشار البيان إلى أن القصف الإسرائيلي يأتي في وقت تشهد فيه غزة تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، مما يزيد من معاناة السكان ويضاعف من التحديات الإنسانية التي تواجهها المنطقة. ودعا المكتب الإعلامي إلى وقف فوري للعدوان وضرورة تقديم الدعم العاجل للمدنيين المتضررين.

وأكد المكتب الإعلامي أن هذا التصعيد يؤكد الحاجة الملحة لجهود دولية لإيجاد حل دائم للنزاع وتخفيف معاناة المدنيين. وأعرب عن قلقه من الأوضاع المتدهورة وضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين وضمان احترام حقوق الإنسان.

واللا: خشية القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي تتمحور الآن حول احتمال ترميم حماس لقدراتها العسكرية

أفادت صحيفة "واللا" الإسرائيلية أن القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي أعربت عن خشيتها من احتمال ترميم حركة حماس لقدراتها العسكرية، على الرغم من العمليات العسكرية المكثفة ضدها.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن الجيش الإسرائيلي يشعر بالقلق إزاء قدرة حماس على إعادة بناء بنيتها التحتية العسكرية بسرعة بعد كل جولة من الصراع. ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها: "القيادة الجنوبية ترى أن حماس لديها القدرة على ترميم وتعزيز قدراتها العسكرية بشكل سريع، وهذا يشكل تهديداً مستمراً لأمن المنطقة."

وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي يدرس استراتيجيات متعددة لمنع حماس من استعادة قوتها العسكرية، بما في ذلك تكثيف الهجمات على مواقع التدريب ومخازن الأسلحة، وتعزيز الجهود الاستخباراتية لرصد أنشطة الحركة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخشية تأتي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة والعمليات العسكرية المستمرة ضد حماس. ومع ذلك، يعترف الجيش بأن القدرة على منع حماس من إعادة بناء قدراتها بشكل كامل قد تكون تحدياً كبيراً.

واللا: القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي توصلت لاستنتاج أن حماس لن تعاني من نقص في عناصرها

أفادت صحيفة "واللا" الإسرائيلية أن القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي قد توصلت إلى استنتاج مفاده أن حركة حماس لن تعاني من نقص في عناصرها، على الرغم من العمليات العسكرية المستمرة ضدها.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن حماس قادرة على تجنيد وتدريب المزيد من المقاتلين لتعويض الخسائر التي تتعرض لها جراء الغارات الجوية والاشتباكات المستمرة. وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر عسكرية: "حماس تمتلك بنية تحتية قوية وواسعة النطاق، مما يمكنها من تجنيد المزيد من الأفراد وتدريبهم بسرعة لتعويض أي نقص في صفوفها."

وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي يدرس تكثيف عملياته العسكرية واللوجستية لتعطيل جهود حماس في التجنيد والتدريب، لكنه يعترف بأن الحركة تمتلك القدرة على التأقلم والتكيف مع الظروف المتغيرة.

وأشار التقرير إلى أن القيادة الجنوبية ترى أن استمرار العمليات ضد حماس سيظل ضرورياً لاحتواء قدرات الحركة ومنعها من تعزيز قواتها بشكل كبير. ومع ذلك، يعترف الجيش بأن القضاء الكامل على قدرة حماس على تجنيد وتدريب العناصر قد يكون هدفاً صعب التحقيق