شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: الحوار الوطنى ركيزة أساسية لتعزيز التفاهم بين فئات المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن استئناف جلسات الحوار الوطني يأتي في وقت حساس ومهم، حيث تواجه مصر العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي تتطلب تكاتف الجميع.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن الحوار الوطني يمثل فرصة ثمينة لتبادل الآراء ووجهات النظر، والعمل على إيجاد حلول مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية.

وأكد رئيس نقل النواب، أن الحوار الوطني يعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز التفاهم والتعاون بين جميع فئات المجتمع، مشيراً إلى دوره الحيوي في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أهمية فتح حوار شفاف وبناء حول الحبس الاحتياطي ووضع حلول نهائية لهذه القضايا.

ولفت رئيس نقل النواب، إلى أن الحوار الوطني يعد المنصة الأنسب لمناقشة مثل هذه القضايا التي تؤثر على حقوق وحريات المواطنين.

وأضاف النائب علاء عابد، أن مناقشة الحبس الاحتياطي تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الإنسان، وهو ما يعكس التزامنا بتطوير نظام قضائي عادل وشفاف.

وشدد رئيس نقل النواب على ضرورة أن يشمل الحوار الوطني كافة القضايا الملحة التي تهم المواطنين، بداية من القضايا الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى المسائل السياسية والقانونية.

ودعا النائب علاء عابد كافة الأطراف إلى المشاركة الفاعلة والإيجابية في جلسات الحوار الوطني، مؤكداً على أن التلاحم والتعاون هما السبيل الأمثل لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل لمصر.

وأعرب النائب علاء عابد، عن ثقته بأن الحوار الوطني سيسهم في تعزيز الوحدة الوطنية ، وتقوية نسيج المجتمع المصري، بما يدعم مسيرة الدولة نحو تحقيق التقدم والازدهار.