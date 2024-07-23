شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى ينظم ندوة "الشائعات وتأثيرها على التنمية" بقنا والان مع تفاصيل الخبر

نظمت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى بمحافظة قنا ندوة بعنوان "الشائعات وتأثيرها على التنمية"، وهدفت الندوة إلى توعية المواطنين بمخاطر الشائعات وكيفية التعامل معها، ونشر ثقافة التحقق من المعلومات قبل مشاركتها.

وتناولت الندوة التي شهدت إقبالاً واسعاً من المواطنين، مختلف جوانب الشائعات، بدءًا من تعريفها وأسباب انتشارها، وصولاً إلى تأثيرها السلبي على المجتمع والتنمية.

كما قدم المحاضرون خلال الندوة نصائح حول كيفية التعرف على الشائعات وكيفية التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، وتزامنت الندوة مع زيارة مكتبة مصر العامة المتنقلة لاهالي مركز قفط، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني لنشر الوعي والثقافة بين المواطنين. وقد شهدت المكتبة إقبالاً كبيرًا من الأطفال الذين شاركوا في مختلف الأنشطة التي نظمتها المكتبة. وقد أبدى الأطفال سعادتهم بزيارة المكتبة وطلبوا تكرارها.

واكبت الزيارة قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات الطبية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "راعي مصر"، وقدمت القافلة خدماتها الطبية مجانًا للمواطنين، وشملت الكشف الطبي على مختلف الأمراض، وتقديم الأدوية، وإجراء عمليات العيون. وقد لاقت القافلة الطبية استحسان الأهالي لما قدمته من خدمات طبية مميزة.

وتُعد هذه المبادرات نموذجًا على الدور الهام الذي يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم المجتمع وتعزيز التنمية في مختلف المجالات. وتعمل أمانة التحالف الوطني بمحافظة قنا على تكثيف جهودها خلال الفترة القادمة لتنظيم المزيد من الفعاليات والأنشطة التي تفيد المواطنين وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.