"سرايا القدس": قصفنا تجمعات للعدو الصهيوني على خط الإمداد في محور "نتساريم"

ذكرت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، "أنّنا قصفنا بالاشتراك مع قوّات الشهيد عمر القاسم، تجمّعات للعدو الصّهيوني على خط الإمداد في محور "نتساريم"، بوابل من قذائف الهاون من العيار الثّقيل".

وكانت قد أفادت في وقت سابق اليوم، بأنّ "مقاتلينا في كتيبة طولكرم يخوضون اشتباكات ضارية مع قوّات العدو الصّهيوني المتوغّلة في حارة الحمام بمخيم طولكرم، ويستهدفون الآليّات العسكريّة في محاور التقدّم بعدد من العبوات، محقّقين إصابات مباشرة في صفوف قوّات وآليّات العدو".