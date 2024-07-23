السيسي: مصر حافظت على أرضها واستقلالها مع التمسك بحقوق أشقائها الفلسطينيين وحماية قضيتهم

أشار الرّئيس ال​مصر​ي ​عبد الفتاح السيسي​، في كلمة له بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 تمّوز 1952، إلى أنّ "اليوم تحيي مصر وشعبها الأصيل ذكريات أيّام خالدة غيّرت تاريخ مصر والمنطقة، فأنهت الاستعمار الطّويل وأرخت لاستقلال مصر الفعلي وسيادتها، وألهمت شعوب العالم، ودفعت جهودهم نحو التحرّر الوطني، وشهد التّاريخ لثورة تمّوز بدور وطني وتحرّري امتدّ ليؤسّس المكانة الرّفيعة لمصر المستقلّة".

وركّز على أنّه "لعلّ من عادات وتقاليد الشّعوب العريقة، وعلى رأسها الشّعب المصري العظيم، التدبّر في دروس التّاريخ وعِبره، والتعلّم من الماضي بإنجازاته وانكساراته وانتصاراته وعثراته، لضمان استمرار مسيرة التقدّم الوطني وتحقيق المصالح العليا للوطن".

وأوضح السيسي "أنّنا تعلّمنا من دروس ثورة تمّوز وتجربتها، عدم التّفريط أبدًا في الاستقلال الوطني وصون كرامة الوطن ومواطنيه، وبذل أقصى الجهد تحت جميع الظّروف لتعزيز العدالة الاجتماعيّة وحماية الفئات الأكثر احتياجًا".

وشدّد على أنّ "ثورة تمّوز المجيدة رسّخت دور مصر الفاعل في محيطها العربي والإفريقي، وإسهامها الكبير في الدّفاع عن حقوق ومصالح دول الجنوب في جميع قارات العالم، وهو ما حافظت عليه مصر من خلال دور نشط وقيادي في المحافل الدّوليّة المختلفة".

كما لفت إلى أنّ "مصر حافظت على أرضها وسيادتها واستقلالها، وأرست سلامًا قائمًا على العدل واسترداد الأرض، مع التمسّك الرّاسخ والثّابت بحقوق أشقائها ومصالحهم، وخاصّةً الأشقّاء الفلسطينيّين، وحماية قضيّتهم العادلة من التّصفية؛ والعمل المكثّف لمساندة حقّهم المشروع في الدّولة المستقلّة ذات السّيادة".

وأضاف السيسي أنّ "الواقع الإقليمي والدّولي الرّاهن، يفرض على مصر وغيرها من الدّول تحدّيات جديدة وأوضاعًا مركّبة. فما بين زيادة التوتّر والمواجهات الجيوسياسيّة على مستوى النّظام الدّولي، إلى ما يعاني منه المحيط الإقليمي من انتشار الحروب والصّراعات والاقتتال الأهلي، وتمزّق بعض الدّول وانهيار مؤسّساتها، والأوضاع الإنسانيّة الكارثيّة، وانتشار المجاعات، والنّزوح بالملايين".

وذكر أنّ "هذه الظّروف غير المسبوقة أعباء هائلةً على مصر، لا يخفّف منها سوى ما أعلمه يقينًا من قوّة شعبنا العظيم وصلابته أمام الشّدائد، وتماسُكه ووحدته كالبنيان يشدّ بعضه بعضًا، بما يجعلني واثقًا أنّ مصر ستعبر تلك المرحلة المضطّربة إقليميًّا ودوليًّا، وستواصل تقدّمها ومسيرة تنميتها وبناء دولتها، بما يحقّق تطلّعاتنا جميعًا في وطن حرّ كريم ومستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن".