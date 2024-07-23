سليم التقى السفير الايراني وعرض معه الأوضاع العامة والمستجدات في لبنان والمنطقة

إلتقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم سفير ايران لدى لبنان مجتبى اماني، وجرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات في لبنان والمنطقة اضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

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