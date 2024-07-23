بوشكيان: مستعدون للعمل لتسهيل النشاطات الانتاجية بإطار التزام المعايير ومواصفات الجودة

التقى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي ووفداً من النقابة لمناسبة انتخاب مجلس إدارة جديد. وأكد بوشكيان "الاستعداد والعمل لتسهيل النشاطات الانتاجية في إطار التزام المعايير ومواصفات الجودة". كما عرض بوشكيان مع السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون العلاقات بين لبنان والولايات المتحدة، وكيفية المساعدة على تطوير التصدير الصناعي والانتاجي اللبناني الى الأسواق الأميركية. وتطرّق البحث الى الأوضاع في لبنان والمنطقة، والعمل على ارساء الاستقرار والهدوء في لبنان.

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