أمن الدولة في النبطية أوقفت فلسطينيًا لسرقته دراجة مواطن من تحت جسر كفررمان

أعلنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​، أنّ "المواطن (ع. ع.) نشر، بعد سرقة درّاجته الناريّة من تحت جسر ​كفررمان​، مقطعًا عبر صفحته على "فيسبوك"، يناشد فيها المواطنين مساعدته على استعادتها، وهو مهجَّر بسبب الحرب إلى بلدة كفررمان".

وأوضحت في بيان، أنّ "بعد المتابعة والرّصد، تمكّنت مديريّة أمن الدّولة في ​النبطية​ من تحديد مكان الدرّاجة المسروقة، وهويّة السّارق ويُدعى (ع. ش، فلسطيني)"، مشيرةً إلى أنّها "أوقفته بعد أقلّ من ساعة على متن الدرّاجة، واعترف في التّحقيق بما نُسب إليه، وأحالته على الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه، وإعادة المسروق إلى صاحبه".