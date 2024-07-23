مولوي بحث مع مستشار الأمن القومي العراقي باستمرار التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والمخدرات

التقى وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، في بغداد وبحث معه في آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وكذلك استعراض العلاقات التاريخية الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
وشهد اللقاء أيضا ، بحث في استمرار التعاون المشترك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية والمخدرات.
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