ميقاتي عرض الأوضاع الأمنية مع البيسري والتقى فياض وموسى وعددًا من النواب والشخصيات

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ اجتماعًا مع وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​وليد فياض​، ورئيس مجلس إدارة مؤسّسة "كهرباء ​لبنان​" ​كمال الحايك​، في السّراي الحكومي.

وأوضح فياض أنّه جرت متابعة لنتائج الزّيارة الإيجابيّة إلى ​العراق​ الأحد الماضي.

والتقى أيضًا سفير مصر في لبنان ​علاء موسى​، الّذي أشار إلى "أنّنا عرضنا مجمل الأوضاع والمستجدّات السّياسيّة في المنطقة وفي لبنان، وتبادلت الآراء مع ميقاتي بشأن المستجدّات وما يمكن اتخاذه من خطوات في المستقبل، بانتظار التطوّرات وما ستشهده الأيّام المقبلة".

كما استقبل ميقاتي المدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء ​الياس البيسري​، وعرض معه الأوضاع الأمنيّة في البلاد.

والتقى على التّوالي النّواب بلال الحشيمي، وليد البعريني، إيهاب مطر، وأحمد الخير وعرض معهم لشؤون مطلبيّة وخدماتيّة.

واستقبل أيضًا النّائب غازي زعيتر، الّذي لفت إلى أنّه عرض لموضوع مكبّ النّفايات في المنطقة المعروفة باسم "المقلع الروماني" في بعلبك، وإمكان ردم المكب عبر مساعدة من "الهيئة العليا للإغاثة".

كذلك، اجتمع رئيس الوزراء مع وفد من مستشفى المظلوم الجديدة، برئاسة نقيب الأطبّاء السّابق يحي الاحدب. وقد شكر الوفد، ميقاتي على مساعدته لتأمين هبة للمستشفى تتضمّن معدّات وأدوات طبيّة.

والتقى الأمين العام لـ"منظّمة المدن المتّحدة والإدارات المحليّة"- فرع الشّرق الأوسط وغرب آسيا محمد دومان، وتمّ عرض للأنشطة الّتي تقدّمها المنظّمة وإمكانيّة تقديم الدّعم والمساعدة للبنان.

كما استقبل سفيرة لبنان في إيطاليا ميرا ضاهر، ثمّ رئيس "مجموعة العمل الأميركيّة من أجل لبنان" إد غبريال.