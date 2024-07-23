عقدت اللّجنة النّيابيّة المنبثقة عن اللّجان النّيابيّة المشتركة والمكلّفة درس اقتراح قانون تنظيم قطاع المَيسر عبر الإنترنت، جلسةً برئاسة النّائب طوني فرنجية، وحضور النّواب جهاد بقرادوني، نقولا الصحناوي، سجيع عطية وميشال موسى. وأشارت اللّجنة في بيان، إلى "أنّها أقرّت المواد المتعلّقة باقتراح القانون، من المادّة الأولى حتّى المادّة الأربعين معدّلة".

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة نيابية فرعية أقرت 40 مادة معدلة من اقتراح قانون تنظيم قطاع الميسر عبر الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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