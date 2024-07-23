شدّد رئيس اتحاد نقابات أصحاب الأفران والمخابز في لبنان ناصر سرور، على أنّ "ساعة الصّفر دقّت وخطرها أصبح أمامنا، ولم نسمع إجابةً من أحد ماذا سنفعل وما العمل، فرفع الدّعم الكلّي عن الخبز سيصبح حقيقةً مع بداية شهر أيلول 2024".
وسأل في بيان: "من يتحمّل مسؤوليّة رفع الدّعم عن الطحين كليًّا وتحرير سعر ربطة الخبز، في ظلّ وجود حرب على لبنان يشنّها العدو الصّهيوني، وفراغ رئاسي وتصريف أعمال في أغلب المؤسّسات والإدارات؟ سؤال أضعه برسم المسؤولين في الدولة والحكومة مجتمعين".
وتساءل سرور أيضًا "ماذا لو ارتفعت أسعار النّفط والقمح والمشتقّات النّفطيّة عالميًّا؟ ماذا لو ارتفع سعر صرف الدولار ولم يحافظ على استقراره؟ كيف سيسعّر خبز الفقراء؟ ألا يكفي المواطن اللّبناني فواتير الكهرباء والاشتراك والماء والدّواء والاستشفاء والنّقل والمدارس والجامعات، حتّى نضيف إليها فاتورة خبز مدَولرة يحتاجها كلّ بيت يوميًّا، وتُعتبر ملاذًا آمنًا لسدّ قوته اليومي، في ظلّ الفواتير المعيشيّة الباهظة؟".
وأكّد أنّ "الخبز ليس سلعةً عاديّةً حتّى نحرّرها، بلا إصدار بطاقة تمويليّة للمحتاجين والمظلومين في القطاعَين العام والخاص" .
كانت هذه تفاصيل خبر سرور: من يتحمل مسؤولية رفع الدعم عن الطحين كليًا وتحرير سعر ربطة الخبز بداية أيلول؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.