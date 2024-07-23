أكّد رئيس "مجموعة العمل الأميركيّة من أجل لبنان" إدوارد غابرييل، "أنّنا ضدّ أيّ شكل من أشكال التّصعيد، و"حزب الله" وإيران عبّرا سابقًا عن عدم رغبتهما في التّصعيد أيضًا".
وأشار، في تصريح لقناة "الجديد"، إلى "أنّني لا أعتقد أنّه سيتمّ انتخاب رئيس للجمهوريّة في المدى القريب، لأنّنا نحتاج إلى المزيد من المشاورات، ولكن يمكن المضي قدمًا بمسألة الحدود".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان" استبعد انتخاب رئيس قريبًا: نحن ضد كل أشكال التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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