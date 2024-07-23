كلاس كلّف ناجي حمود بمهام وصلاحيات مدير عام المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية

أصدر وزير الشّباب والرّياضة في حكومة تصريف الأعمال ​جورج كلاس​ قرارًا كلّف بموجبه الاختصاصي الرّياضي في وزارة الشباب والرياضة ناجي حمود، بمهام وصلاحيّات مدير عام المؤسّسة العامّة للمنشآت الرّياضيّة والشّبابيّة والكشفيّة، بالإضافة إلى مهامه الأساسيّة.

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