ودعت المنظمة دول العالم إلى استقبال المرضى والمصابين من غزة التي يوجد بها أكثر من 14 ألف شخص بحاجة إلى الإجلاء الطبي لتلقي العلاج خارج القطاع، مشيرة إلى أنه سيتم نقل 16 طفلًا و25 من مرافقيهم الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مصر، وإسبانيا الخميس القادم. وتعمل المنظمة مع مركز تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ التابع للمفوضية الأوروبية وحكومة إسبانيا لتيسير هذا النقل الطبي، وكررت الأمم المتحدة تذكيرها لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بمسؤوليتها القانونية بتوفير الرعاية الطبية وجميع الاحتياجات الإنسانية للسكان الخاضعين للاحتلال. وقال رئيس فريق الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الدكتور إياديل صابركوف، أنه بعد قصف خان يونس يوم أمس يواجه مجمع ناصر الطبي تدفقًا جماعيًا جديدًا للإصابات، وسط نقص حاد في وحدات الدم والإمدادات الطبية وأسرة المستشفيات، واستقبل المستشفى 70 حالة وفاة ونحو 200 حالة إصابة.
وأوضح أنه بينما تستمر المنظمة في إعادة الترميم التدريجي لمستشفى الشفاء، قامت أمس بمهمة لم تتمكن من إكمالها إلا جزئيًا حيث لم تتمكن من الوصول إلى مستشفى الحلو والصديق لتقييم الاحتياجات، وتقوم حاليًا بوضع خطط لإعادة تأهيل العيادات التي تعرضت للحرق في مارس الماضي، بهدف تحويلها إلى أقسام طوارئ لدعم الخدمات الصحية الطارئة والجراحة الطارئة، وتقوم بدعم التخطيط لنشر فرق الطوارئ الطبية الدولية التي تشتد الحاجة إليها لتعزيز جهود التعافي.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تحذر من انتشار شلل الأطفال على المستوى الدولي بسبب الأوضاع في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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