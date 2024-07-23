مصادر طبية: 21 شهيدًا نقلوا إلى مجمع ناصر في خان يونس

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر طبية لوسائل الإعلام العربية أن 21 شهيدًا قد نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس منذ صباح اليوم، نتيجة الهجمات الإسرائيلية المستمرة على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وقالت المصادر إن مجمع ناصر الطبي استقبل هذا العدد الكبير من الشهداء في فترة زمنية قصيرة، مما يشكل ضغطاً هائلاً على النظام الصحي في المنطقة. وأشارت إلى أن معظم الشهداء سقطوا نتيجة قصف جوي وصاروخي مكثف على الأحياء السكنية في خان يونس.

وأضافت المصادر أن المستشفى يعمل بأقصى طاقته لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى والمصابين، إلا أن النقص الحاد في الإمدادات الطبية والموارد يجعل من الصعب تلبية جميع الاحتياجات. وأوضحت أن الأوضاع الإنسانية في القطاع تتدهور بشكل متسارع، مع تصاعد عدد الضحايا والجرحى.

ودعت المصادر إلى تحركات عاجلة من المجتمع الدولي لتقديم الدعم الإنساني والطبّي، وضمان وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة. كما طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات لوقف التصعيد وتخفيف معاناة المدنيين في غزة.

سرايا القدس: قصفنا بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم تجمعات للعدو الصهيوني على خط الإمداد في محور نتساريم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تنفيذ عملية قصف مشتركة مع قوات الشهيد عمر القاسم ضد تجمعات القوات الإسرائيلية على خط الإمداد في محور نتساريم.

وذكرت سرايا القدس في بيان صحفي أن العملية استهدفت مواقع العدو الصهيوني المتقدمة في هذا المحور، مما أدى إلى تدمير عدد من الأهداف وإصابة عدد من الجنود. وأضاف البيان أن العملية جاءت في إطار رد الفعل على التصعيد الإسرائيلي والاعتداءات المستمرة على الفلسطينيين.

وأشار البيان إلى أن القصف استهدف تجمعات للعدو على خط الإمداد، مما شكل ضربة قوية للقدرات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. وأكدت سرايا القدس أن هذه العملية تأتي في سياق تعزيز المقاومة ومواصلة التصدي للعدوان الإسرائيلي.

وأوضحت الحركة أن التعاون مع قوات الشهيد عمر القاسم يعكس الوحدة والتنسيق بين الفصائل الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، وتؤكد على استمرار العمليات العسكرية حتى تحقيق الأهداف الوطنية.

ودعت سرايا القدس إلى تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات المشتركة، وضرورة التصدي للإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر خلال 24 ساعة وارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن استشهاد 84 شخصاً وإصابة 329 آخرين.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن هذه المجازر قد أدت إلى ضغط هائل على النظام الصحي في غزة، حيث تعمل المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية للمصابين في ظل نقص حاد في الإمدادات الطبية والموارد.

وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر قد ارتفع إلى 39,090 شهيداً و90,147 مصاباً. وأشارت إلى أن الوضع الإنساني في القطاع يزداد سوءاً مع استمرار القصف والعمليات العسكرية، مما يزيد من معاناة المدنيين ويعقد جهود الإغاثة.

ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف العدوان وتقديم الدعم الإنساني والطبّي للمتضررين. وأكدت الوزارة على أهمية تأمين وصول المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع، لضمان توفير العلاج والاحتياجات الأساسية للجرحى والمصابين.