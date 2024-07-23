لافروف: الدول الغربية غير مستعدة للتعاون المتكافئ مع روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الدول الغربية ليست مستعدة للتعاون المتبادل والمتكافئ مع روسيا، وهذا ما أثبتته قمة "الناتو" الأخيرة في واشنطن.

أهم ما جاء في كلمة لافروف خلال اجتماع مع رؤساء المنظمات غير الربحية الروسية.

لا توجد شعوب غير صديقة للروس، ولكن هناك حكومات معادية، لكن توجد حكومات معادية لهم.

الدول الغربية ليست مستعدة للتعاون المتبادل والمتكافئ مع روسيا، وهذا ما أكدته قمة "الناتو" في واشنطن، حيث تم اعتماد إعلان يحدد مرة أخرى النهج الأحادي للغرب.

يرغب الكثيرون في الغرب بما في ذلك في أوروبا، في الهروب من "هجوم" مجتمع المثليين، وهناك أمثلة على انتقال الكثيرين منهم للعيش في روسيا.

في بلغاريا تم شن حملة اضطهاد حقيقية ضد حركة "محبي روسيا" الدولية فقط لأنها تشجع على بناء علاقات طبيعية مع روسيا على الساحة الدولية.

فترة تشكيل هيكل دولي أكثر إنصافا وعدالة ستكون طويلة والعالم الجديد سيقوم على عدة مراكز للقوة.

روسيا والغالبية العظمى من الدول تدعم نظاما عالميا ديمقراطيا متساويا على أساس ميثاق الأمم المتحدة.

تظل الأمم المتحدة المنصة الوحيدة للعمل الدولي.

يهاجم الاتحاد الأوروبي ويحاول جعل رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان منبوذا بسبب التزامه بحل المشاكل سلميا عبر التسوية بدلا من الوسائل العسكرية.

تنظر الولايات المتحدة إلى أوروبا تماما كما تنظر إلى روسيا والصين، واليوم نشهد خضوع أوروبا للولايات المتحدة.

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر خلال 24 ساعة وارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن استشهاد 84 شخصاً وإصابة 329 آخرين.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن هذه المجازر قد أدت إلى ضغط هائل على النظام الصحي في غزة، حيث تعمل المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية للمصابين في ظل نقص حاد في الإمدادات الطبية والموارد.

وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر قد ارتفع إلى 39,090 شهيداً و90,147 مصاباً. وأشارت إلى أن الوضع الإنساني في القطاع يزداد سوءاً مع استمرار القصف والعمليات العسكرية، مما يزيد من معاناة المدنيين ويعقد جهود الإغاثة.

ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف العدوان وتقديم الدعم الإنساني والطبّي للمتضررين. وأكدت الوزارة على أهمية تأمين وصول المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع، لضمان توفير العلاج والاحتياجات الأساسية للجرحى والمصابين.