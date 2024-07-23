مجموعة يهودية فرنسية تنتقد تصريحات نائب فرنسي

القاهرة - كتب محمد نسيم - انتقدت مجموعة يهودية فرنسية اليوم الأحد 21 تموز 2024 ، توماس بورتس النائب اليساري الفرنسي لقوله إن الرياضيين الإسرائيليين غير مرحبّ بهم في الألعاب الأولمبية في باريس التي ستنطلق الأسبوع المقبل بسبب الحرب في غزة ، ووصفت تعليقاته بـ "غير المسؤولة".

وكان بورت قد قال خلال تجمع حاشد لدعم فلسطين"الوفد الإسرائيلي غير مرحّب به في باريس، والرياضيون الإسرائيليون غير مرحّب بهم في الألعاب الأولمبية".

وصرح سابقا بأنه "يجب على الدبلوماسيين الفرنسيين الضغط على اللجنة الأولمبية الدولية لمنع رفع العلم الإسرائيلي وعزف النشيد، كما هو الحال بالنسبة لروسيا"، مضيفا "حان الوقت لإنهاء المعايير المزدوجة".

المصدر : وكالات