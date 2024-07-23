بسعر فائدة 27.75%.. المركزي يسحب 947 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

سحب البنك المركزي نحو 947.1 مليار جنيه من فائض السيولة المقدمة لدى البنوك في عطاء الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت اليوم الثلاثاء بسعر فائدة 27.75%.

وبحسب بيانات البنك المركزي، تقدم 32 بنكا في عطاء اليوم من أصل سيولة تم استراجعها للبنوك من الوديعة السابقة لها بقيمة 1.12 تريليون جنيه حان وقت نهاية أجلها.

ويهدف البنك المركزي من سحب السيولة لدى البنوك من خلال الوديعة الأسبوعية كبح جماح التضخم حيث تعد أحد أدوات لجنة السياسة النقدية للسيطرة على معدلات السيولة بالسوق، وكذلك إتاحة عائد مرتفع لها على فائض الأموال لديها بعد ارتفاع تكلفة العائد على الشهادات والودائع.

كان المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن تراجع إلى 27.5% في يونيو الماضي للمرة الرابعة على التوالي، فيما انخفض التضخم الأساسي إلى 26.6%، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري.