تعرَّض لعطل فني.. القوات البحرية تنقذ مركب هجرة غير شرعية على متنه 31 فردًا -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نجحت عناصر من القوات البحرية في إنقاذ مركب للهجرة غير الشرعية على متنه (31) فردًا من جنسيات مختلفة، بعد تعرضه لعطل فني على مسافة (130) ميلاً بحريًّا من السلوم .

يأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

وُرِد بلاغ باكتشاف مركب به عطل بالماكينات، ينقل أفرادًا لغرض الهجرة غير الشرعية، وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتقديم الدعم والإغاثة للمركب، وعلى الفور قامت القوات البحرية بدفع وحدات الإنقاذ المجهزة بجميع الاحتياجات الطبية والإدارية؛ لتنفيذ أعمال الإغاثة والإخلاء لأفراد المركب .

وتمكنت الوحدات البحرية من إنقاذ (30) فردًا بينهم (5) في حالة حرجة، بالإضافة إلى انتشال فرد متوفى، وتم تسليم الأفراد إلى جهات الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم .