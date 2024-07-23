"الأوقاف": افتتاح 14 مسجدا بـ 5 محافظات الجمعة المقبلة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، افتتاح 14 مسجدًا الجمعة المقبلة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى.

وأوضحت في بيان لها، الثلاثاء، إلى أن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة المقبلة منها عشر مساجد إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2024م حتى تاريخه ( 52 ) مسجدًا منها ( 44 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 8 ) مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 26/ 7 / 2024م عدد ( 12133 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و ( 848 ) مليون جنيه.

وأشارت إلى أن هذه المشروعات بدأت وتم تنفيذ غالب مراحلها في عهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، داعية الله تعالى بالتوفيق في إكمال المسيرة، لافتة إلى أن المساجد التي سيتم افتتاحها على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. مسجد الإيمان - قرية رياض القصاب – مركز أبو حمص

2. مسجد الشاعر – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير

3. المسجد القبلي – قرية كفر عثمان – مركز شبرا خيت

4. مسجد السلام – قرية الحماد – مركز رشيد

5. مسجد الشرقية الكبير – مركز أبو حمص

6. مسجد الهدى – الحمره – الهلباوي – سيدي غازي – مركز كفر الدوار

مديرية أوقاف الأقصر

7. مسجد العطاوين البغدادي – البياضية

8. مسجد الحاجة بخيتة – بند إسنا

مديرية أوقاف أسيوط

9. مسجد أولاد بشير – نجع سويلم – ديروط

مديرية أوقاف الغربية

10. مسجد الحداد – بسيون

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

1. مسجد حاجر الدهسة البحري – العركي – فرشوط

2. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة سيسبان – الكوم الأحمر – فرشوط

3. مسجد رسلان – الكوم الأحمر – فرشوط

4. مسجد الرحمن – نجع شاهين – الدهسة – العركي – فرشوط